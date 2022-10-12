Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Москве, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным сайта, в столице зафиксирован 1 561 случай заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 880 инфицированных. Таким образом, показатель вырос почти в два раза после продолжительного снижения.

За сутки в столице был госпитализирован 161 человек.

За 24 часа скончались 20 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 46 321.

Выздоровели за сутки 1 942 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 3 020 729 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 541 выписанном и 22 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 октября составляет 3 215 189.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон". Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений на федеральном уровне не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.