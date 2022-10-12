Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Москве, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным сайта, в столице зафиксирован 1 561 случай заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 880 инфицированных. Таким образом, показатель вырос почти в два раза после продолжительного снижения.

За сутки в столице был госпитализирован 161 человек.

МоскваВласти Москвы опровергли сообщения о нехватке ПЦР-тестов в медучрежденияхЧитать подробнее

За 24 часа скончались 20 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 46 321.

Выздоровели за сутки 1 942 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 3 020 729 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 541 выписанном и 22 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 октября составляет 3 215 189.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон". Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений на федеральном уровне не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.

Хроника 09 января 2020 года – 12 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });