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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Москве из-за снега случилось несколько массовых ДТП

За минувшие сутки в городе ветром повалило два десятка деревьев

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве за ночь выпало около 1 см снега, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства, на дорогах образовалась гололедица. Из-за этого в столице произошло несколько крупных ДТП - в частности, на двух эстакадах - на улицах Рябиновая и Осенний бульвар, сообщили источники "Интерфакса".

По их информации, в авариях повреждения получили больше 40 автомобилей, пять человек обратились за медицинской помощью, двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ветер за сутки повалил в городе больше 20 деревьев, рассказал еще один источник агентства. По его словам, на Боровском шоссе секция строительного забора упала на людей, травмы получили женщина и ребенок. Ребенка положили в больницу.

В метеобюро Москвы агентству сообщили, что порывы ветра в черте города достигали 19 м/с, а в новой Москве - до 22 м/с.

В мэрии сообщили, что, по прогнозу, днем в понедельник в городе ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Из-за гололедицы в столице до вечера вторника действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

В Центре организации дорожного движения автовладельцам посоветовали пересесть на общественный транспорт, если они не успели поменять летнюю резину на зимнюю, сообщил городской Департамент транспорта.

Москва Дептранс Метеобюро Москвы
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