Автомобилистам в Москве посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Выпавший в Москве первый снег быстро растает, заявили в Гидрометцентре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Выпавший в Москве снег быстро растает, но на дорогах будет скользко, поэтому летнюю автомобильную резину уже можно менять на зимнюю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сейчас пришла пора, когда резину нужно менять. Связано это с тем, что первый признак зимней погоды появляется уже в прогнозах, (в понедельник-вторник - ИФ) прогнозируют гололедицу, то есть скольжение. Связано это с тем, что осадки на дорогах будут подмерзать и оттаивать", - сообщил Вильфанд в понедельник.

По его словам, температурный режим будет полностью соответствовать своей норме, в течение недели ночные температуры составят от 0 до -5 градусов, а дневные - от 0 до + 5 градусов, к концу недели возможно повышение до 4-7 градусов тепла.

"Рекомендуем заменить резину на зимнюю. Если еще не успели - отложите поездки по городу. Воспользуйтесь городским транспортом", - рекомендует департамент транспорта Москвы. В департаменте также просят быть аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты.

"Первый снег - совсем небольшой, он лег не на тротуарах, а на почве. Это типичная картина, снег выпадает в конце октября - начале ноября, но, как правило, устойчивый снежный покров не формируется в это время года, (...) снег будет таять", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду гололедицы не будет, так как все осадки испарятся, но повторение гололедицы вероятно, и шины уже рекомендуется менять. "Температуры +10 градусов уже ждать не стоит", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд также сообщил, что со второй половины дня вторника погоду в Москве будет определять антициклон, в связи с чем осадков не прогнозируется. "Часто будет солнышко, но морозно, потому что воздушные массы перемещаются с севера, температура воздуха будет положительная", - уточнил Вильфанд.