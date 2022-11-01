В Москве сборы платных показов "Ночи искусств" пойдут на помощь жителям новых территорий

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Ночь искусств" 4 ноября в Москве будет посвящена Году культурного наследия народов России. Анонсируя праздничные мероприятия, мэр столицы Сергей Собянин cообщил, что большинство из них будут бесплатными, но сбор средств за билеты на платные показы пойдет на помощь жителям новых территорий России.

"Большинство мероприятий - бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий", - написал он в своем блоге.

Всего в эту ночь, по его словам, в городских учреждениях культуры пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок.

Пушкинский и Исторический музей, а также Новая Третьяковка уже пообещали на "Ночь искусств" открыть свои постоянные экспозиции для бесплатного посещения.

На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства", где посетители смогут познакомиться с продукцией и угощениями российских регионов, в том числе недавно присоединенных территорий, продолжал Собянин.

"Гости фестиваля смогут поздравить с праздником военнослужащих Российской армии, записав видеообращение или сделав поздравительную открытку. Часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий", - написал мэр.

На Красной площади с 5 по 7 ноября, по его словам, будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

"Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 года", - пообещал мэр.

На платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Внутри вагона и на перроне пройдут театрализованные сцены проводов ополченцев. Посетителям также покажут уникальную кинохронику - съемки Москвы 1941 года, военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, Парад Победы 1945 года и фтографии из архива ТАСС.