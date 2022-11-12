Что произошло за день: суббота, 11 ноября

Перенос административного центра Херсонской области, заявление Эрдогана о "зерновой сделке", температурный рекорд в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Херсонской области перенесли административный центр региона в Геническ. Некоторые вспомогательные структуры располагаются в Скадовске. Геническ находится примерно в 40 километрах от крымского пограничного пункта пропуска "Джанкой".

- Администрация Каховского района покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Глава районной администрации Павел Филипчук заявил, что эта зона является территорией возможных боевых действий.

- Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки". Президент Турции назвал наиболее важной задачей для Анкары обеспечить работу "зернового коридора" и действовать в качестве посредника между РФ и Украиной для достижения мира.

- Белгородские власти заявили о минометном обстреле со стороны Украины нескольких сел в Шебекинском городском округе. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет.

- Температурный рекорд 2010 года побит в Москве. Воздух на метеостанции ВДНХ к 10:00 субботы прогрелся до 9,6 градуса. Прежний максимум - 9,3 градуса.

- Главным тренером хоккейного "Спартака" стал Игорь Гришин. Ранее он возглавлял фарм-клуб "Спартака" - воскресенский "Химик", который является одним из лидеров Высшей хоккейной лиги.