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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

У станции БКЛ "Сокольники" восстановят вырубленную ради строительства липовую аллею

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве у станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро посадят липовую аллею на Сокольнической площади, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

"Раньше на исторической площади, ведущей от улицы Русаковской к главному входу в парк "Сокольники", располагалась липовая аллея, которую пришлось вырубить на время строительных работ северо-восточного участка Большого кольца. Теперь ее восстановят. (...) Всего будет посажено 95 лип сорта "Паллида", - сказал через пресс-службу заммэра Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на территории появятся лиственные, хвойные деревья и кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав.

Всего в городе до конца года планируют высадить, помимо крупномерных деревьев, более 530 кустарников.

Первый участок БКЛ - от "Петровского парка" до "Делового центра" - был открыт в феврале 2018 года. Замкнуть кольцо должны к 2023 году. Всего в составе линии будет 31 станция, 22 из них уже работают.

Москва БКЛ Сокольники Андрей Бочкарев
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