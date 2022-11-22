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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В Москве открыли памятник Фиделю Кастро

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Торжественная церемония прошла во вторник.

Фидель Кастро - один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

Трехметровый бронзовый памятник находится в сквере на Новопесчаной улице. Фидель Кастро в военной форме, куртке нараспашку и в традиционном берете стоит на каменной глыбе с надписью "CUBA". Как отмечается в справочных материалах пресс-службы Кремля к мероприятию, образ призван отразить героический путь человека, отстаивавшего права и свободы в своей стране.

Художественные работы велись в течение полугода.

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С инициативой создания памятника Фиделю Кастро ранее выступило руководство Минобороны РФ, идею поддержало Российское военно-историческое общество (РВИО). Решение об установке памятника Кастро на площади его имени в районе Сокол за счет средств РВИО было принято в феврале 2022 года Мосгордумой. РВИО провело закрытый творческий конкурс. На нем было представлено 11 работ. Победителем была определена работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

Президент Кубы прилетел в Москву 19 ноября.

В последний раз Диас-Канель приезжал в Россию в октябре 2019 года. Тогда же он подтвердил приглашение президенту России посетить Кубу с визитом.

Москва Фидель Кастро
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