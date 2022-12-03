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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В результате наезда автобуса на мачту освещения на юго-востоке Москвы пострадали более десяти пассажиров, сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"На Люблинской улице, в районе дома 111 водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. По предварительным данным в результате дорожной аварии 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них - пять детей", - рассказали в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва МВД
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