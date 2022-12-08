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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Пробки на дорогах в Москве достигли 5 баллов из-за снега

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в столице отмечаются локальные затруднения движения, сообщает департамент транспорта Москвы в четверг.

"В городе местами идет снег. На дорогах сейчас 5 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что локальные заторы наблюдаются в сторону центра на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе.

В департаменте рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения и не совершать резких маневров.

Москва
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