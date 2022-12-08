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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

На МКАД столкнулись семь автомобилей, на Ленинградском шоссе - пять машин

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На внутренней стороне 52 км МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение осуществляется по 1 из 5 полос. В департаменте просят выбирать пути объезда участка.

На месте ДТП работают оперативные службы города.

Также в департаменте транспорта сообщили о столкновении пяти автомобилей на Ленинградском шоссе в районе дома 8к2 при движении в сторону области. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, сведения о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области на Ленинградском шоссе осуществляется по 1 из 4 полос.

Ранее дептранс сообщал о пятибалльных пробках из-за снегопада в Москве.

В департаменте рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения и не совершать резких маневров.

МКАД Москва
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