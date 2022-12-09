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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Москву ожидает обильный снегопад и резкое потепление

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Погода начнет меняться в столичном регионе с пятницы, наступающий на европейскую часть России циклон принесет в субботу в Москву заметные осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что на европейскую Россию выходит хорошо выраженный глубокий циклон с низким давлением, в субботу уже будут осадки заметные. (...) В целом, за субботу, воскресенье, понедельник и вторник будет заметное количество осадков, не менее 40% месячной нормы", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, циклон будет вызывать дальнейшее повышение температуры: если в пятницу будет относительно спокойный день и температура -1...-3 градуса, в субботу от 0 до +2, то уже в понедельник дневные температуры составят -2...+3 градуса. Во вторник и днем, и ночью прогнозируется +2 градуса. Такой переход температур приведет к трансформации осадков от снега при отрицательных значениях, к мокрому снегу при температуре около 0, и к дождю при положительных температурах, сказал Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшие дни из-за прихода теплого воздуха в столичном регионе ожидается гололедица, заносы, также возможны туманы, налипание мокрого снега на провода и деревья.

"Это будет по-настоящему сложная ситуация, и видимость будет ухудшаться, плюс ветер до 10 метров в секунду. Влажная мрачноватая погода и порывистый ветер будут создавать дискомфорт. Это не катастрофа, конечно, но сложная ситуация, но пока еще даже не опасные явления", - подчеркнул метеоролог.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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