Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 14 см

На Тверском бульваре Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - По данным на 9:00 воскресенья, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции (ВДНХ) достигла 20 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сутками ранее это показатель составлял 6 см", - сказал представитель метеобюро.

Ранее сообщалось, что южный циклон принес в столичный регион обильные осадки, на опорной метеостанции Москвы (ВДНХ) менее чем за сутки выпало 12 мм влаги - свыше 20% месячной нормы (56 мм).

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, понедельник и вторник в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, гололед и снежный накат на дорогах.

Из-за неблагоприятных погодных условий в городе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в субботу, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.