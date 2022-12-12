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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Столица минувшей ночью оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12-19 мм осадков, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

"На ВДНХ сумма осадков составила 17 мм, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал" - говорится в сообщении.

Прежний суточный максимум влаги для 12 декабря составлял 13 мм.

"Окончательная цифра рекорда будет известна лишь после 21 часа, поскольку за день 12 декабря может выпасть еще 3-8 мм дождя", - пишут "Метеоновости".

Москва
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