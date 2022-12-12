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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Почти 60 рейсов задержано в московских аэропортах из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Проблемы в работе столичных аэропортов наблюдаются на фоне ухудшения погодных условий, почти 60 рейсов уже задержано.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 59 рейсов, еще 7 отменены.

Больше всего рейсов – 24 задержано и два отменено в "Домодедово", еще 23 рейса задержано и один отменен в "Шереметьево", а также 12 рейсов задержано и четыре отменено во "Внуково".

Ранее сообщалось, что спасатели предупредили жителей столицы о дожде с мокрым снегом, гололедице и сильном ветре до 15 м/с в понедельник.

В свою очередь, в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что прирост осадков в столице за ночь, по предварительным данным, составил 17 мм, с середины субботы - 30 мм, а температура воздуха в Москве ранним утром составила плюс 2,8 градуса, дождь в понедельник продолжится.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства сообщила, что на всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки.

"Плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега. За сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 см", - говорится в сообщении.

Москва
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