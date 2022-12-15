Началась открытая реставрация скульптур Императорского воспитательного дома

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве запустили проект открытых реставрационных работ скульптур "Милосердие" и "Воспитание" Императорского воспитательного дома в Москве на средства частного инвестора, сообщила на пресс-конференции замруководителя Мосгорнаследия Юлия Логинова.

"Мы рассматриваем сегодняшнее начало второго этапа как продолжение комплексной работы с этими памятниками. С уважением относимся к тем копиями, которые установлены, получается, больше 50 лет назад, с не меньшей ценностью", - сказала она.

Речь идет о белокаменных скульптурных группах "Милосердие" и "Воспитание" работы Джованни Витали (по проекту Жилярди и Григорьева), которые были созданы в 1830-1835 годах и установлены на пилонах ворот проезда к Воспитательному дому на Солянке. В 1969 году их демонтировали, и с тех пор они хранятся на территории Донского монастыря в филиале Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева. На Солянке в 1970 году на оригинальные пилоны поставили точные копии этих групп работы советского скульптора Михаила Оленина. В октябре 2021 года эти копии были восстановлены и отреставрированы.

На пресс-конференции Логинова поблагодарила инициатора реставрации оригинальных скульптур и инвестора - Фонд исторических, культурных и образовательных инициатив имени Ивана Бецкого. Идея отреставрировать оригиналы появилась в 2021 году в ходе реставрации копий. Работы выполняет Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.

К реставрации оригиналов скульптур привлекут молодых реставраторов.

"Данный проект мы рассматриваем как часть образовательной программы колледжа 26 "Реставрационный кураториум", где ребята учатся реставрации. (...) Ребята смогут ознакомиться с такими видами работ, как описание сохранности. Составление картограмма, фотофиксацией. Здесь мы видим возможность ребят прикоснуться - не к памятнику, может быть, а прикоснуться к реставраторам", - сказала Логинова.

Реставрация скульптурных групп займет несколько месяцев, заявил гендиректор центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев. По его словам, полный состав реставрационных работ все еще уточняется.

Ансамбль Императорского воспитательного дома по адресу Китайгородский проезд, дом 9 реставрируют с марта 2021 года. В ансамбль входит шесть строений - объектов культурного наследия федерального значения, а также восемь зданий, подлежащих реконструкции, и не являющихся объектами культурного наследия. Работы должны быть полностью завершены в 2024-2025 годах, затем комплекс Воспитательного дома приспособят под современные нужды. До начала работ в Воспитательном доме располагалась Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого.

Комплекс "Московского императорского воспитательного дома" на Москворецкой набережной заложили 2 мая 1764 года при Екатерине II по инициативе просветителя Ивана Ивановича Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников.