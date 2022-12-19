В Москве открылся завод по выпуску автокомпонентов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Завод по производству кузовных деталей для автомобилей открылся на юге Москвы, в районе Бирюлево Западное. Предприятие построено компанией "Альфа Автоматив Техноложиз".

"В Москве открылся большой завод автокомпонентов, на котором может производиться до 12 миллионов единиц продукции, в основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны. Завод станет основой для возрождения российского автопрома", - сказал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия завода.

Как уточняется в материалах мэрии, предприятие производит кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, поставляет их на автосборочные предприятия в России и за рубежом. Инвестиции в реализацию проекта составили порядка 3 млрд рублей. Для его поддержки правительство Москвы предоставило инвестору льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 млн рублей.

Завод использует только российское сырье. Мощности предприятия обеспечат производство деталей для более 250 тыс. комплектов легковых автомобилей в год.

В 2023 году ожидается рост загрузки производственных мощностей до 60-70% за счет контрактов с АвтоВАЗом и китайским производителем Haval, а также заказов от PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) Рус, UzAuto и ФГУП "НАМИ". В перспективе потребителем продукции "ААТ" может стать и московский завод "Москвич".

Кроме того, в следующем году будет расширен объем преференций со стороны правительства столицы – за счет включения нового завода в перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под льготное налогообложение. Благодаря поддержке города "ААТ" в следующем году сможет сэкономить на уплате налога на имущество порядка 62,5 млн рублей, а суммарно в ближайшие шесть лет – порядка 359 млн рублей.