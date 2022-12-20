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Пассажир упал на рельсы станции метро "Менделеевская" в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Менделеевская".

"Для спасения пассажира снято напряжение контактного рельса. Нет движения поездов на участке "Владыкино" - "Чеховская", - уточнил собеседник агентства.

Других подробностей и данных о состоянии пассажира на рельсах пока не поступало.

Позже в телеграм-канале сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

Москва метро
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