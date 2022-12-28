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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Около 5 тыс. человек задержали благодаря системе распознавания лиц в метро Москвы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Использование системы распознавания лиц "Сфера" в московском метрополитене позволило полиции задержать уже около 5 тыс. человек, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Система видеонаблюдения, например, биометрическая система "Сфера" (...) позволила около 5 тысяч человек задержать и доставить в органы полиции для того, чтобы с ними правоохранительные органы провели необходимый набор мероприятий", - сказал Ликсутов в эфире телеканала "Москва-24".

Также удалось найти около 200 пропавших детей, отметил вице-мэр.

По словам Ликсутова, ежегодно уровень преступности на московском и железнодорожном пригородном транспорте снижается, что говорит об эффективности используемых мер безопасности.

Система распознавания лиц "Сфера" была запущена в московском метро в сентябре 2020 года.

Москва Максим Ликсутов
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