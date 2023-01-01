Рождественская ночь в Москве будет морозной

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Заметное похолодание придет в Москву во второй половине недели, в пятницу, в канун Рождества, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы, ожидается снег и сильный ветер до 12 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение температуры произойдёт после 4 числа, к пятнице температура понизится более чем на 10 градусов. Четверг еще такое переходный день: и днем, и ночью температура от -3 до -8, а вот в пятницу, на Рождество, заметное понижение - -15 ... -17 градусов в Москве ночью (...) днем в пятницу тоже температура будет -12 ... -15 градусов. По-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

По его словам, сейчас над всей территорией европейской части России наблюдается "невероятное, очень сильное потепление", связанное с "циклонической деятельностью". Температура воздуха, благодаря перемещению теплых воздушных масс, сформировавшихся на юге Атлантики, Средиземном море и севере Африки, близка к рекордным значениям и примерно на 8 градусов превышает норму.

Однако, уже в среду начнётся понижение температуры. Так, если до 3 января в Москве дневные значения около нуля градусов и будет идти мокрый снег, то в среду "уже температура отрицательная и днем, и ночью, пусть и небольшая, в Москве -2 ... -5 градусов, по области до -6, но осадки уже в виде снега".

Такая смена погоды связана со сменой восточной периферии циклона на западную, тыловую, которая "связана с перемещением уже совсем других воздушных масс, которые сформировались в холодных регионах".

Кроме того, как уточнил Вильфанд, понижение температуры будет сопровождаться осадками и усилением ветра. Так, если в четверг прогнозируется небольшой снег, то в пятницу осадки станут более заметными и будут сопровождаться ветром до 12 м/с, поэтому ожидается метель.

В дальнейшем, по словам Вильфанда, есть вероятность, что температура будет понижаться, поэтому "Рождество будет ух какое морозное".

При этом, как уточнил Вильфанд, из-за перемещения циклона, наиболее сильное похолодание прогнозируется на северо-востоке европейской части России - Коми, Архангельской области, севере Приволжского федерального округа - Марий Эл, Нижегородской и Кировской областях.