Три развязки достроят на МКАД до конца 2023 года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется завершить строительство и реконструкцию трех транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году достроим три развязки на МКАД - с улицей Липецкая, с улицей Верхние Поля и с Алтуфьевским шоссе", - сказал он.

Бочкарев отметил, что открытие развязок существенно улучшит транспортное обслуживание не только прилегающих районов, но и в целом всей МКАД.

Заммэра напомнил, что за последние годы было реконструировано и запущено 19 обновленных развязок на МКАД.