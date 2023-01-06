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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Три развязки достроят на МКАД до конца 2023 года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется завершить строительство и реконструкцию трех транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году достроим три развязки на МКАД - с улицей Липецкая, с улицей Верхние Поля и с Алтуфьевским шоссе", - сказал он.

Бочкарев отметил, что открытие развязок существенно улучшит транспортное обслуживание не только прилегающих районов, но и в целом всей МКАД.

Заммэра напомнил, что за последние годы было реконструировано и запущено 19 обновленных развязок на МКАД.

Москва МКАД
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