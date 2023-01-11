На двух линиях московского метро случился сбой в час пик

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В московском метро в утренний час пик произошли сбои в движения сразу на двух линиях - Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской, следует из сообщений телеграм-канала городского Департамента транспорта.

На центральном и южном участках серой ветки были увеличены интервалы между поездами "для проверки инфраструктуры". По той же причине временно реже ходили поезда по южному участку оранжевой ветки. В 8:50 и в 8:54 Дептранс сообщал, что движение начинают возвращать в график.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что на линиях проверяли напряжение электросети.

Как сообщают очевидцы, сбой на "оранжевой" ветке возник около 08:15. В частности, на станции "Академическая" более 30 минут поезда не ходили и в центр, и из центра.