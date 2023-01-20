Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до весны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения", - рассказал Бирюков журналистам.

По его словам, новогодние конструкции служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.

Заместитель мэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты их почистят и при необходимости отремонтируют.

К Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций, работающих на светодиодах.