В Москве начали разбирать новогодние декоративные конструкции

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства начали демонтировать новогодние елки и часть уличных декоративных конструкций, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения", - сказал заммэра.

Демонтированные конструкции отправят на склады до декабря, за это время их почистят и при необходимости отремонтируют.

Бирюков напомнил, что в этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили порядка 5 тысяч декоративных конструкций, в которых используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. "Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - сказал он.