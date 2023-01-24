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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Москве восстановят облик водонапорной башни фабрики Йокиша

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - При строительстве жилого квартала в Головинском районе Москвы застройщик восстановит облик и приспособит под современное использование выявленные памятники культуры - строения суконной мануфактуры Йокиша.

В частности, будет восстановлен внешний облик бывшей водонапорной башни на территории мануфактуры, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В августе он говорил, что бывший сушильный корпус предприятия переоборудуют под детский сад. Здание конторы, где раньше был служебный кабинет Василия Йокиша, должны отреставрировать.

Гендиректор компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова уточнила, что реставрацию башни планируют завершить в 2025 году. Уже в 2023 году будет сдан первый корпус соседнего жилого комплекса.

Фабрика Товарищества суконной мануфактуры "Йокиш" в Михалкове была основана в 1838 году. Комплекс фабричных зданий был построен по заказу основателя суконной мануфактуры - купца 1-й гильдии, предпринимателя и мецената Василия Йокиша, а также его старших сыновей.

Москва Головинский район Йокиш Василий Йокиш РГ-Девелопмент Андрей Бочкарев Михалково
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