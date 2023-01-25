На Киевском направлении МЖД 28 и 29 января отменят часть поездов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В грядущие выходные, 28 и 29 января изменится расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги из-за подготовки к запуску четвертой линии Московский центральных диаметров (МЦД-4), сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

Расписание будет изменено с 12:40 28 января до 17:00 29 января. Часть поездов будет отменена, а интервалы движения поездов будут увеличены до 25 минут.

Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станции "Поклонная". Также будут отменены некоторые аэроэкспрессы во Внуково.

Работы на МЦД-4 решили провести в выходные дни, во время наименьшего пассажиропотока. Планируется поочередное закрытие главных путей: 28 января будет закрыт 2-й главный путь, 29 января - 3-й главный путь. В это время движение будет осуществляться по двум другим главным путям.