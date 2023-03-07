В марте "Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов во "Внуково" и обратно из-за ремонта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В выходные дни марта "Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов в аэропорт "Внуково" и обратно из-за ремонта железной дороги.

11 марта не будет рейсов отправлением в 6:00, 7:00, 15:00, 17:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8:00, 14:00, 18:00, 21:00 и 23:00 из аэропорта. У некоторых рейсов в течение дня будет незначительно скорректировано время отправления и прибытия.

18 марта будут отменены все поезда "Аэроэкспресса" в/из аэропорта.

25 марта будут отменены поезда отправлением в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы в 18:00, 19:00, 20:00 и 23:00 из аэропорта. Время отправления и прибытия других рейсов будет скорректировано.

26 марта до 16:00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, до 15:00 - из аэропорта. С 17:00 поезда во "Внуково" будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта - с 16:00.

Вместо отмененных аэроэкспрессов компания советует пассажирам добираться до "Внуково" по Сокольнической или Калининско-Солнцевской линии метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.