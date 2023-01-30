ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

По данным службы, они повредили железнодорожную инфраструктуру

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании на станции "Москва - Курская" трех подростков из Чехова, повредивших транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне Курского направления по указанию неизвестных.

Как заявили в спецслужбе, "учащиеся 8-го класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД".

"Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - сообщили в УФСБ.

В управлении добавили, что правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

Там сообщили, что описанные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия". Предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.