Средняя цена двухкомнатной квартиры в Новой Москве выросла на 1,5 млн рублей за год

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С января 2022 до января 2023 года средняя стоимость двухкомнатных квартир в Новой Москве выросла на 1,5 млн рублей, подсчитали в "БОН ТОН".

Средний чек двухкомнатных квартир увеличился с 11,4 до 12,9 млн рублей.

"Это наибольший рост цены среди остальных типов квартир", - отметили в компании.

На территории ТиНАО на 749,6 тысячи рублей выросла средняя стоимость четырехкомнатных лотов евроформата - с 16,4 до 17 млн рублей. Трехкомнатные лоты подорожали на 508,6 тысячи рублей, до 15,8 млн рублей.

Студии подорожали на 438 тысяч рублей. Теперь в среднем покупка обойдется в 7,2 млн рублей. Меньше всего выросли в цене однокомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры евроформата, рост на 124,8 тысячи рублей и 93 тысячи рублей соответственно.

Отмечается, что средний чек снизился только у крупноформатных лотов. Больше всего подешевели четырехкомнатные квартиры - на 3,1 млн рублей. Многокомнатные лоты упали в цене на 392,7 тысячи рублей.

По данным аналитиков, в январе 2023 года на первичном рынке ТиНАО экспонировалось 845,7 тысячи кв. м. Показатель вырос на 0,4% за месяц и на 63,8% за год. Всего было 17,5 тысячи лотов (+1,1% за месяц, +68,2% за год) в 34 проектах. 97,1% предложения приходится на НАО.

Так, в НАО больше половины экспозиции (56,6% лотов) приходится на 3 типа лотов: евродвушки - 21,9%, студии - 18,5%, однокомнатные квартиры - 16,3%. Средняя площадь предложения составила 47,8 кв. м. Это на 0,6% меньше за месяц, и на 1,4% - за год.

В ТАО большая часть экспозиции - это двухкомнатные квартиры (50,5%). Средняя площадь предложения составляет 63,2 кв. м (-0,1% за месяц, -3,5% за год).

По данным компании, в январе 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра в годовом измерении в НАО увеличилась на 6,3% и составила 235,5 тысячи рублей (+0,6% за месяц).

Средняя цена квартиры на первичном рынке в НАО составила в январе 11,3 млн рублей (-0,4% за месяц, +4,8% за год).

В ТАО стоимость выросла до 128,9 тысячи рублей (-0,2% за месяц, +6,1% за год). Средняя цена лота составила 8,2 млн рублей (-0,3% за месяц, +2,4% за год).