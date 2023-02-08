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Собянин заявил, что полноценное движение по БКЛ в Москве будет запущено в конце февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В столице полноценное движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет запущено в конце февраля; ожидается, что в связи с этим кольцевая линия метрополитена разгрузится до 25%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Полноценное движение по БКЛ будет запущено в конце февраля, пользу от этого сразу увидят все жители Московского региона", - сказал Собянин в интервью aif.ru.

По его словам, ожидается, что до 25% разгрузится кольцевая линия и до 20% - радиальные направления.

"Станет лучше ситуация и на земле - люди будут больше пользоваться метро, меньше выезжать на дорогу на личных автомобилях, меньше понадобится автобусов", - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин БКЛ
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