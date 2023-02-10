Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Участок Некрасовской линии метро Москвы не будет работать 17-19 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Для интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) участка Некрасовской линии столичного метро "Нижегородская" - "Электрозаводская" на нем 17, 18 и 19 февраля будет перекрыто движение поездов, сообщает в пятницу департамент транспорта Москвы.

"17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская". Станция "Нижегородская" продолжит работать. Скоро откроются последние девять станций Большой кольцевой линии, а участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской" войдет в состав БКЛ. Для интеграции нужно переключить все инженерные системы. Сделать это без остановки движения поездов невозможно", - говорится в сообщении.

МоскваСобянин заявил, что полноценное движение по БКЛ в Москве будет запущено в конце февраляЧитать подробнее

Уточняется, что станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" строились как часть БКЛ, но временно работали в составе "розовой" линии.

В департаменте подчеркивают, что с открытием БКЛ "Нижегородская" станет конечной станцией на Некрасовской линии.

На период ограничений в дептрансе рекомендуют пользоваться станцией МЦК "Нижегородская", "Авиамоторной" Калининской линии, "Электрозаводской" Арбатско-Покровской ветки метро и бесплатным автобусом №32.

Москва метро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });