В Москве задержаны двое мужчин, удерживавших продавщицу в цветочном магазине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержаны двое мужчин, удерживавших заложницу в магазине цветов в центре Москвы.

"По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", - сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин сообщил, что женщина не пострадала.