Задержанным после захвата заложников в московском магазине предъявили обвинение

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение двум мужчинам, задержанным накануне в Москве после инцидента в цветочном магазине, сообщает в субботу телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение. В ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ночью, "ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области".

В ведомстве отметили, что в Пресненский суд Москвы направленно ходатайство об аресте обвиняемых.

По данным следствия, 17 февраля двое мужчин 1978 и 1981 годов рождения, находясь в магазине на Таганской улице, под угрозой применения оружия удерживали двух женщин. При задержании один из них применил, предположительно, травматический пистолет, в результате полицейский получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Расследуется уголовное дело по статьям о захвате заложника (ч. 2 ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах (ст. 317 УК РФ).

Накануне об инциденте сообщили в столичной полиции и прокуратуре.