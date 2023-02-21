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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Температуру батарей повысили в Москве из-за резкого похолодания

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, в ночное время в отдельных районах – до минус 20 градусов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", - сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

"Это не одномоментное действие, а поэтапная процедура", - добавил Бирюков.

Москва
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