Температуру батарей повысили в Москве из-за резкого похолодания

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, в ночное время в отдельных районах – до минус 20 градусов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов", - сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

"Это не одномоментное действие, а поэтапная процедура", - добавил Бирюков.