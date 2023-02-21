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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В Москве в районе гостиницы "МКМ" из-за пожара перекрыли автомобильное движение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей в районе гостиницы "МКМ" ограничено из-за пожара, сообщает во вторник департамент транспорта Москвы.

"Из-за возгорания на Международной улице, дом 15 перекрыто движение по Международной улице от дома 20/19 до Рабочей улицы", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

На месте работают оперативные службы города. Для обогрева людей, пострадавших при пожаре, прибыли пять автобусов Мосгортранса.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.

Позднее пресс-служба уточнила, что площадь пожара в гостинице, предварительно, составляет 100 кв. м, спасены уже 50 человек. Среди спасенных семеро детей.

В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту пожара проводится проверка.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в прокуратуре.

Установление обстоятельств и причин возгорания на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.

Москва Департамент транспорта
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