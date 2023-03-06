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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дизтопливо на АЗС Москвы дешевеет третью неделю подряд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Средняя розничная стоимость дизельного топлива на столичных заправках за прошедшую неделю снизилась - на 9 коп., до 58,8 руб./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Динамика, прежде всего, обусловлена значительным снижением цены на АЗС "Роснефти" - на 29 коп., до 58,53 руб./л. Также ДТ подешевело на заправках, работающих под брендом ТК "ЕКА" - на 2 коп., до 59,47 руб./л. Остальные операторы АЗС оставили цены без изменений.

Ранее, во второй половине февраля, стоимость ДТ умеренно снизилась на заправках "Газпром нефти" и АЗС, связанных с "ЛУКОЙЛом".

Розничные цены на бензин в столице остаются стабильными, не меняются с декабря прошлого года. По итогам прошедшей недели стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 - 53,19 руб./л., Аи-100 - 63,08 руб./л.

Москва дизтопливо бензин
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