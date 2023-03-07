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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Пожар произошел в одном из зданий московского главка МВД на Петровке

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Стройматериалы загорелись в одном из зданий Главного управления МВД РФ по Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Там отметили, что пожар по адресу Петровка, 38 произошел на площади 15 кв.м. Он был ликвидирован в 19:15.

Возгорание произошло в четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции, отметили в главке МЧС. Пять человек сумели покинуть здание до прибытия пожарных.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва МВД Петровка
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