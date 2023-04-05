Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в одном из административных зданий Минобороны произошло задымление, сообщили в военном ведомстве. Очаг задымления потушен, никто не пострадал.

Дежурные службы обнаружили задымление примерно в 19:30.

"Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован. Осуществляется проливка помещения", - сообщили в министерстве.

Причина случившегося выясняется.

МЧС Минобороны Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

Что произошло за день: среда, 5 апреля

Военная операция на Украине

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

Мосгорсуд снизил срок наказания экс-замглавы "Аэрофлота" Александрову

Вопрос о консульском доступе к журналисту WSJ будет решен с учетом практики

Вопрос о консульском доступе к журналисту WSJ будет решен с учетом практики

Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования

Николай Гречушкин освобожден от должности замглавы МЧС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });