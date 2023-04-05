В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в одном из административных зданий Минобороны произошло задымление, сообщили в военном ведомстве. Очаг задымления потушен, никто не пострадал.
Дежурные службы обнаружили задымление примерно в 19:30.
"Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован. Осуществляется проливка помещения", - сообщили в министерстве.
Причина случившегося выясняется.