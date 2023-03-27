В московском метро произошел сбой движения на оранжевой ветке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве было временно прервано движение на центральном участке Калужско-Рижской линии, от станции "Октябрьская" до Проспекта Мира", сообщил городской Департамент транспорта.

За несколько минут до этого Дептранс информировал, что на этом участке увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

Еще через несколько минут, в 18:03 ведомство сообщило, что движение на центральном участке оранжевой ветки восстановлено и возвращается в обычный график.

Других подробностей не приводится.