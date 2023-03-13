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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Поезда на БКЛ ходят с увеличенными интервалами из-за технического сбоя

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел в понедельник на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Позже появилось уточняющее сообщение, что нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры. "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - пояснили в дептрансе.

В состав БКЛ входят 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составляет 70 км. Большая кольцевая линия соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. 1 марта 2023 года были открыты оставшиеся девять станций "Большого кольца": "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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