Бензин на АЗС Москвы символически подешевел впервые с декабря

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средняя розничная стоимость Аи-92 и Аи-95 в Москве по итогам прошлой недели незначительно снизилась впервые с декабря; цена дизтоплива также вернулась к незначительному снижению. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам минувшей недели цена 92-го и 95-го бензинов снизилась на 1 коп., до 47,97 руб./л и 53,18 руб./л соответственно. Последний раз стоимость этих видов автомобильного топлива снижалась в декабре прошлого года.

Динамика обусловлена снижением цены на заправках, работающих под брендом Teboil, где Аи-92 и Аи-95 подешевели на 2 коп., до 47,64 руб./л и 52,73 руб./л. Сеть АЗС также снизила на 3 коп. цену Аи-100, до 64,06 руб./л, однако средняя розничная цена данного вида топлива по Москве осталась на уровне 63,08 руб./л.

Средняя розничная стоимость дизтоплива в Москве по итогам прошедших семи дней снизилась на 2 коп, до 58,78 руб./л. Динамика, прежде всего, обусловлена значительным снижением цены на заправках "Татнефти" – на 28 коп., до 58,29 руб./л. Также стоимость ДТ символически снизилась на АЗС Teboil – на 1 коп., до 58,54 руб./л.