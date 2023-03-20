Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве во всех возрастных группах не превышает эпидпорога

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по итогам недели не превышает эпидпорог во всех возрастных группах, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"На одиннадцатой неделе 2023 года в Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению", - говорится в сообщении ведомства.

По данным лабораторного мониторинга, "в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю преобладают РС-вирусы гриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и другие респираторные инфекции негриппозной этиологии". При этом в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что "отмечается рост доли вирусов гриппа B".

В Москве против гриппа привито 7 млн 589 тыс. 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 млн 518 тыс. 482 (охват - 69,7%).