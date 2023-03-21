График поездов трех направлений МЖД изменится в марте и апреле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Электрички Горьковского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по измененному расписанию в конце марта и начале апреля, сообщает во вторник пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского, Киевского и Казанского направлений МЖД изменится в марте-апреле в связи с развитием инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Так, с 28 марта по 24 апреля некоторые поезда Горьковского направления, курсирующие между станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная, Фрязево, Купавна и Крутое, выведут из расписания в связи со строительством многоуровневой развязки через железнодорожные пути.

На Киевском направлении с 29 марта по 2 апреля будут отменены несколько электричек и аэроэкспрессов во "Внуково", 29 и 30 марта часть поездов в сторону Москвы проследуют без остановок на станциях Поклонная и Солнечная.

На Казанском направлении с 27 по 31 марта продолжатся работы по модернизации объектов энергоснабжения на участке Люберцы-Бронницы. В связи с этим 28-31 марта из расписания будет выведено несколько электричек на участках 88 км – Шиферная-Голутвин, а 30 и 31 марта – два поезда на маршруте Ряжск-1 - Рязань-2.

В пресс-службе добавили, что на этих направлениях у пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.