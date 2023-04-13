Расписание подмосковных электричек четырех направлений изменится с середины апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Со второй половины апреля график движения пригородных поездов Киевского, Ярославского, Курского и Рижского направлений изменится из-за работ по модернизации инфраструктуры, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На Киевском направлении с 15 апреля по 19 мая железнодорожники проведут путевое развитие на станции Москва-пассажирская-Киевская. Четвертый главный путь станции будет закрыт на 35 суток, по соседним путям движение сохранится. Из-за этого из расписания выведут несколько аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и электричек, курсирующих между Москвой и станцией Солнечная. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту от/до станции Минская.

На Ярославском направлении по вторникам и четвергам с 17 апреля по 25 мая (кроме праздничных дней) изменится расписание электричек из-за изменения графика курсирования пассажирских поездов ради ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

На расписании пригородных поездов Курского и Рижского направлений с 16 по 29 апреля отразятся работы по модернизации объектов энергообеспечения на участке Красный Строитель - Подольск, предупреждает МЖД.