Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

В Москве убирают новогодние световые конструкции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Часть украшений, в том числе более 1 тыс. праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, зимой рано темнеет, и праздничные конструкции служат дополнительным источником освещения, создают хорошее настроение у горожан.

"Все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников", - пояснил заммэра.

Он отметил, что все декоративные конструкции в столице используются повторно. "Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт", - добавил заммэра.

В новогодние праздники Москву украшали более 4 тыс. различных световых конструкций.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });