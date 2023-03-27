В Москве убирают новогодние световые конструкции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Часть украшений, в том числе более 1 тыс. праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, зимой рано темнеет, и праздничные конструкции служат дополнительным источником освещения, создают хорошее настроение у горожан.

"Все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников", - пояснил заммэра.

Он отметил, что все декоративные конструкции в столице используются повторно. "Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт", - добавил заммэра.

В новогодние праздники Москву украшали более 4 тыс. различных световых конструкций.