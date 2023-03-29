Спрос на аренду дешевого жилья в Москве вырос на 10% за месяц

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Спрос на самые экономичные квартиры для аренды вырос в Москве на 10% за месяц, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

"В целом количество обращений потенциальных клиентов и сделок найма в марте на 10% больше, чем было в феврале, и соответствует мартовским значениям 2021 года. Сравнение с активностью арендаторов в марте 2022 года не совсем корректно - в тот период на рынке недвижимости царили панические настроения, и спрос на аренду просто замер", - отмечает Оксана Полякова, заместитель директора управления аренды квартир компании.

В исследовании отмечается, что спрос в масс-маркете сегодня сфокусирован исключительно на объектах экономкласса. Самые экономичные объекты не задерживаются в экспозиции дольше нескольких дней, а ликвидные дешевые квартиры, расположенные в пешей доступности от станций метро или МЦК, могут быть сданы за несколько часов после появления в рекламе.

"Трендом массового рынка в 2022 и в 2023 годов является снижение бюджета найма. Люди не уверены в сохранении своих рабочих мест и платежеспособности, они ищут наиболее экономичные предложения. В апреле тенденция сохранится", - считают в компании.

В настоящее время 85% арендаторов - приезжающие в Москву из регионов России и стран бывшего СССР - на учебу, на работу с планами осесть в Москве или на целевые заработки. Остальные 15% - молодые москвичи.

При этом в масс-маркете 25% арендодателей готовы что-то улучшить в квартире перед сдачей, чтобы привлечь внимание клиентов к своему объекту; 40% не против апгрейда, но только после получения от квартирантов оплаты первого месяца проживания; 35% не рассматривают дополнительные вложения в сдаваемую жилплощадь (кто-то из них уже сделал в ней ремонт, а кто-то считает более выгодным дать жильцам скидку).

"В ближайшей перспективе мы не ожидаем заметных изменений в составе предложения и поведении участников столичного рынка аренды. Предпосылки для роста стоимости найма также пока отсутствуют", - прогнозирует Полякова.