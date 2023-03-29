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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

МЦД-3 может частично перерасти в скоростную трассу Москва-Петербург

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Третья линия Московского центрального диаметра (МЦД-3, D3), соединяющая Ленинградское и Казанское направления железной дороги, в перспективе может частично перерасти в высокоскоростную магистраль до Санкт-Петербурга, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"D3 - это в дальнейшем, возможно, перерастет частично в высокоскоростную магистраль на Питер, то есть это питерское направление, Октябрьская железная дорога, и дальше с выходом на казанское направление", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в среду.

Он надеется на запуск МЦД-3 и МЦД-4 уже в сентябре этого года.

Проект МЦД-3 предусматривает запуск линии от Зеленограда до Раменского длиной 85 км, состоящей из 41 станции.

Сергей Собянин Санкт-Петербург МЦД Москва
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