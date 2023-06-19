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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Работы на одной станции осталось завершить перед запуском МЦД-4

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На Калужском направлении четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) перед его запуском осталось завершить работы только на одной станции, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Запуск D4 всё ближе - западный радиус почти готов. На Калужском направлении осталось завершить работы на одной из 16 станций - "Солнечной". Остальные уже привели в порядок. Работаем над этим с коллегами из РЖД и ЦППК", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

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Он уточнил, что на "Солнечной" частично поменяют плиты перекрытий на платформах и покрытие, покрасят навесы, установят динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, уложат тактильную плитку для удобства слабовидящих.

Всего за последние три года на Калужском направлении открыли новые и реконструировали 15 станций.

"Проделали огромную работу. Теперь это современные комфортные московские и пригородные вокзалы, где есть платформы с навесами, разноуровневые ж/д переходы, лифты с эскалаторами, информационные табло, рядом с некоторыми - перехватывающие парковки. Западный радиус D4 - первое ж/д направление с полностью обновлённой инфраструктурой", - добавил Собянин.

МЦД-4 Сергей Собянин Москва
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