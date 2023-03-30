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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Движение на синей ветке метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Устранен сбой на западном участке Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об остановке движения поездов на участке "Парк Победы" - "Строгино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Строгино", где пассажир упал под поезд. Для спасения пострадавшего отключалось напряжение контактного рельса.

Информации о состоянии человека, оказавшегося на рельсах, не поступало.

Москва Метрополитен
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