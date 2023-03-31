В московском Доме-музее Чехова после реставрации удвоилось число экспонатов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве после реставрации открылся Дом-музей Антона Чехова, число экспонатов в нем увеличилось почти в два раза.

"Это на самом деле уникальный дом, наверняка все москвичи много раз проходили мимо и грустно вздыхали, видя осыпающиеся фасады. Легендарный "дом-комод", место, где Антон Павлович писал и сотни рассказов, и пьесы, и принимал не только своих выдающихся современников и коллег, но и пациентов с 12 до трех. Очень важно, конечно, что неимоверными усилиями реставраторов, сотрудников музея, этот дом был полностью отреставрирован", - заявила на церемонии открытия министр культуры Ольга Любимова.

Она отметила, что во время реставрации была проведена очень тщательная и сложная работа. А из-за того, что на процесс реставрации повлияла пандемия, научные работники получили "возможность тщательно проработать всю логику экспозиции, достать больше в открытую форму экспонирования, поднять совершенно уникальные экспонаты, с которыми нам предстоит познакомиться, которые долгое время находились в фондохранилище".

Директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, отделом которого является "Дом-музей Чехова", Дмитрий Бак уточнил: "Суть изменений (которые произошли в музее - ИФ) можно вложить в одну фразу - почти в два раза возросло количество экспонатов, доступных для посетителей, они со вкусом размещены в двух исследовательских зонах".

"В этом доме произошло чудо - студент-медик, который стал публиковаться в небольших журналах - в "Осколках", "Будильнике", в газетах - вдруг превращается в великого писателя, писателя, значение которого все больше начинают осознавать", - отметил Бак.

"Дом-музей А.П.Чехова" закрылся на реставрацию в 2018 году. В этом флигеле на Садовой-Кудринской Чехов жил до поездки на Сахалин. Здесь он написал пьесы "Иванов", "Медведь", повести "Степь", "Скучная история" и множество других произведений. Также в этом доме Чехов принимал больных - в строго отведенное время с двенадцати до трех.

В новой экспозиции будут показаны личные вещи Чехова, связанные как с семейным бытом, так и с путешествиями на Сахалин и на Восток, и в Европу. В сравнении с экспозициями прошлых лет впервые здесь впервые будет представлено творчество Чехова и писателей его круга в развитии. За счёт художественного решения число представляемых музейных предметов увеличилось почти в два раза, предусмотрена возможность их сменяемости.