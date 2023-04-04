Синоптики разрешили столичным автомобилистам начать менять резину на летнюю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Столичные автомобилисты, которые передвигаются по городу только в дневные часы, могут начинать менять зимнюю резину на летнюю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А тем, кто ездит на работу в утренние и вечерние часы, следует подождать.

"Я бы разделил водителей на два класса - если москвичи совершают поездки на машине только днем, то смело можно менять резину сегодня. Но, если они утром едут на работу, в 7-8 утра, когда небольшие положительные значения температуры, а вечером приезжают назад, им лучше подождать", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос агентства о том, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю.

Он уточнил, что, если поездки начинаются после 11 часов утра, то" смело можно начинать менять резину".

По его словам, традиционно резину принято менять после 15 апреля, но уже после 10 апреля можно смотреть прогнозы метеорологов и, "если прогнозы будут с температурой выше нулевой отметки, то тогда можно сменить резину".